Avião militar ucraniano cai perto de Kiev com 14 pessoas a bordo

Um avião militar da Ucrânia caiu perto da capital, Kiev, com 14 pessoas a bordo. Segundo a agência AFP, com informações do Serviço de Situações de Emergência do país, estariam a bordo “autoridades”. A aeronave teria caído perto da região de Trypillia, cerca de 50 quilômetros ao sul da capital ucraniana.

Mais cedo, a mesma agência informou que as forças russas haviam entrado na capital do país a partir de Belarus para executar um ataque com mísseis contra alvos militares.

Ataque Russo

Os militares russos anunciaram nesta quinta-feira (24) que os separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia estão ganhando terreno contra as forças de Kiev, após a invasão das tropas russas no início da manhã desta quinta-feira (24).

O general Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa russo, disse à televisão que os rebeldes avançaram 3 km na região de Donetsk e 1,5 km em Lugansk. Os militares afirmaram que os separatistas estão lutando e enfrentando o inimigo nessa área do Donbass.

Pelo menos duas fortes explosões foram ouvidas no centro de Kiev, a capital da Ucrânia, nesta quarta-feira (24), logo após o anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de uma operação militar contra o país vizinho

As informações são do R7.