Avião militar cai e mata 31 pessoas nas Filipinas

Após uma tentativa de pouso fracassada na ilha de Joló, na província de Sulu, nas Filipinas, a aeronave Lockheed C-130 se quebrou ao meio ao cair na ilha neste domingo (4). De acordo com as informações do secretário de Defesa filipino, Delfin Lorenzana, 92 pessoas estavam a bordo, incluindo cinco tripulantes e três pilotos.

Até o momento, 31 corpos foram encontrados e , pelo menos, 50 pessoas ficaram feridas. A maioria dos que estavam a bordo era militar. Antes da queda, alguns soldados foram vistos saltando do avião.

À imprensa, o general William Gonzales, comandante da força-tarefa conjunta de Sulu, se manifestou com esperança de encontrarem 17 pessoas com vida, que estão descarecidas. “É um dia triste, mas temos que manter a esperança”, declarou.

Muitos dos passageiros haviam se formado recentemente no treinamento militar básico e estavam sendo enviados para a ilha como parte de uma força conjunta de combate a grupos armados nesta região de maioria muçulmana.

O incidente está sendo tratado como um acidente, não um ataque, disse o porta-voz das Forças Armadas, o general Edgard Arevalo, à rádio DZBB. O avião, com quatro turbopropulsores, caiu perto de uma pedreira em uma área pouco povoada, afirmou à AFP a primeira tenente Jerrica Angela Manongdo.

As aeronaves C-130 são usadas para transportar tropas e suprimentos. Também são frequentemente destacadas para fornecer assistência humanitária e socorro em desastres.

No mês passado, um helicóptero Black Hawk caiu durante um voo noturno de treinamento, matando todas as seis pessoas a bordo.

*Com informações da Agência France-Presse

Comentarios