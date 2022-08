Avião é apreendido no terreno da Cidade Universitária, em Iranduba

Uma aeronave foi apreendida, na madrugada desta terça-feira (2), no terreno do Complexo da Cidade Universitária, no município de Iranduba, Região Metropolitana de Manaus.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a aeronave estava vazia e em situação irregular. A polícia suspeita é de que o avião estava sendo preparado para transportar drogas.

A apreensão foi feita por uma equipe da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), que integra a estrutura da SSP.

A ação também contou com apoio do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA) e do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot).

Ainda não se sabe para a onde a aeronave será levada.

A Cidade Universitária fica em uma área que pertence ao território de Iranduba, no Amazonas. Em ruínas, o local segue com as obras paralisadas após quase dez anos. G1