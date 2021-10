Avião despeja esgoto em jardim de casa e deixa morador coberto por fezes

Um homem ficou coberto por excrementos após um avião soltar “esgoto humano” no jardim de sua casa, em Windsor, no Reino Unido . Além do morador, o local ficou “completamente tomado” pelos fluidos. A informação é do IG.

Em declarações ao fórum de aviação do The Royal Borough Of Windsor e Maidenhead, a vereadora Karen Davies disse que ficou “horrorizada” com o incidente.

De acordo com o jornal Daily Mail , um conselheiro chamou a atenção para a raridade do caso e disse que o clima quente pode ter sido um dos motivos para o acontecimento.

Geralmente, os banheiros dos aviões armazenam o esgoto em tanques especiais, que são descartados assim que o avião pousa. Em acidentes em que os excrementos vazam de uma aeronave, eles normalmente congelam antes de chegar ao solo, devido às baixas temperaturas.

“Sei que vários incidentes acontecem todos os anos com esgotos congelados de aviões, mas esse não foi congelado, e todo o jardim dele foi respingado de uma forma muito desagradável”, disse uma conselheira de Clewer East. “Ele estava no jardim na hora, então uma experiência realmente horrível, horrível.”

“Espero que nunca mais aconteça com nenhum de nossos residentes”, acrescentou a mulher.

No momento do incidente, o morador entrou em contato com a companhia aérea — de nome não divulgado —, que negou ter um avião na área em primeiro momento, mas depois confirmou, após o homem identificar a aeronave por um aplicativo de rastreamento de rota.

“Recebemos cerca de dez relatos de quedas de gelo [com excrementos] por ano e, embora não possamos investigar a origem de uma queda de gelo, registramos relatos dessa natureza”, informou a Autoridade de Aviação Civil ao jornal.

“Embora a autoridade registre as suspeitas de quedas de gelo, não podemos investigar suas origens potenciais em relação a voos específicos”, continuou. “A CAA [sigla em inglês] não se responsabiliza por danos que possam ser causados ​​por uma queda de gelo”.

Comentarios