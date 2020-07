Avião de pequeno porte cai perto do Campo de Marte em São Paulo

Uma aeronave de pequeno porte caiu e pegou fogo no final da tarde quarta-feira (8) na capital paulista, nas proximidades do aeroporto Campo de Marte, na zona Norte da cidade. Segundo informações iniciais dos Bombeiros, o piloto morreu carbonizado.

A queda ocorreu na avenida Braz Leme, na altura no número 1.315, por volta das 18h. Sete viaturas da corporação foram enviadas ao local para atender a ocorrência. O incêndio foi controlado por volta das 18h40.

De acordo com uma equipe do Corpo de Bombeiros, o piloto tentou um pouso de emergência por causa de pane no motor.

No momento do acidente muitas pessoas caminhavam e pedalavam no canteiro central da avenida. Em nota, a Infraero lamentou o acidente e disse que “os bombeiros do aeroporto foram acionados às 18h14 para prestar os primeiros atendimentos à aeronave”. Segundo a estatal, o avião, de modelo BE-58, prefixo PR-OFI, vinha de Ubatuba e, ao tentar fazer o pouso, apresentou problemas e acabou caindo. FONTE: DIÁRIO DO PODER

