Avião de Marília Mendonça atingiu cabo de linha de distribuição

A Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig) informou, por meio de nota, que o “avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição da companhia” na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas.

A cantora viajava para cumprir a agenda de shows quando a aeronave caiu em curso d’água próximo da rodovia BR-474.

Segundo a Infraero, o avião com a artista decolou às 13h05 (hora de Brasília) do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

A assessoria da cantora confirmou as mortes do produtor Henrique Ribeiro, do tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e do co-piloto do avião, que não tiveram seus nomes revelados. Todos os corpos foram retirados do local.

