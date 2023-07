Avião da Latam sai da pista durante pouso em Florianópolis (SC)

Um avião da Latam derrapou e saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (12). A aeronave havia decolado do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Florianópolis flagraram o momento em que o Airbus A321, de matrícula PT-MXM, derrapou. Veja no vídeo abaixo:

Após o incidente, o aeroporto catarinense precisou ser fechado. Em nota divulgada nas redes sociais, a Latam informou que “todos os 172 passageiros e 7 tripulantes do voo LA 3300 foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica”.

Ainda de acordo com a companhia aérea, uma equipe da empresa “já está em trânsito para a remoção da aeronave do local do ocorrido em Florianópolis nesta quarta-feira (12) e que já notificou todos os passageiros com voos afetados na capital catarinense”.

A Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo aeroporto de Florianópolis, comunicou que 20 voos foram impactados pelo ocorrido.

“As companhias aéreas atuam no atendimento e realocação dos passageiros, com todo o suporte da concessionária. A concessionária trabalha junto a Latam e aos demais órgãos competentes para a liberação da pista o mais breve possível. A concessionária pede que os passageiros com voos marcados para hoje entrem em contato com a companhia aérea para remarcações e informações sobre o voo”, diz a nota da empresa.