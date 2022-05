Avião com 16 a bordo perde controle durante pouso e para fora da pista

EUA — Um avião da United Airlines perdeu o controle e foi parar fora da pista após um pouso no Aeroporto Internacional de Houston, nos Estados Unidos.

A aeronave, um Skywest Airlines Canadair CRJ-200 em nome da United, registro N965SW, realizava o voo UA-5069 de Victoria, no Texas, para Houston Intercontinental. Veja a rota no gráfico abaixo produzido pelo aplicativo de monitoramento AirNav RadarBox.

Treze passageiros e três tripulantes estavam a bordo.

O jato pousou na pista 08R de Houston com ventos relatados pela torre de 120 graus a 13 nós.

Eram 14:19L (19:19Z) quando o avião se aproximou da descida e mantinha a comunicação de rotina.

O pouso, no entanto, não saiu de acordo com o programado. A aeronave saiu da pista e parou com todas as rodas no gramado paralelo ao asfalto.

Esse tipo de incidente é conhecido como excursão de pista (runway excursion).

Logo após o incidente, a Torre alertou os serviços de emergência e informou que a aeronave estava na grama entre as pistas de táxi NK e J.

Apesar do susto, a tripulação avisou aos serviços de emergência que não havia danos aparentes nem pessoas feridas.

Os pilotos desligaram os motores e passaram a operar com a Unidade Auxiliar de Potência (APU). As portas da aeronave permaneceram fechadas e foi solicitado o reboque até a pista, segundo o Aviation Herald.

No entanto, a porta principal acabou sendo aberta e os passageiros desembarcaram normalmente na grama pelas escadas da aeronave.

A companhia aérea informou que a aeronave teve um problema de direção e saiu da pista no final de sua corrida de pouso.

O órgão de aviação dos Estados Aunidos (FAA) classificou o ocorrido como incidente.