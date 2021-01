Avião cai em TO com jogadores e presidente do Palmas Futebol

Um avião que transportava o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, e os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, sofreu um acidente aéreo por volta das 8h15 deste domingo (24). O dirigente e os atletas se dirigiam para Goiânia, onde o clube iria enfrentar o Vila Nova, nesta segunda-feira (25) em uma partida pela Copa Verde. O piloto da aeronave, o Comandante Wagner, também foi uma das vítimas do acidente aéreo.

De acordo com o clube, o avião em que Lucas Meira estava com o comandante Wagner e os atletas decolou e caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação, em Palmas, capital de Tocantins. “Lamentamos informar que não há sobreviventes”, disse o clube. “Neste momento de dor e consternação, o clube pede orações pelos familiares aos quais prestará os devidos apoios, e ressalta que no momento oportuno voltará a se pronunciar.”

Por meio de nota nas redes sociais, o adversário a ser enfrentado na próxima partida, o Vila Nova Futebol Clube, afirmou que recebeu com profunda tristeza a notícia sobre o acidente aéreo que vitimou fatalmente o presidente do Palmas Futebol e Regatas, quatro jogadores da equipe e o comandante da aeronave.

A delegação viajava para Goiânia, para a partida da Copa Verde nesta segunda-feira (25) no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, contra o Vila Nova, quando o grave acidente ocorreu com o avião de pequeno porte.

“O Vila Nova deseja que todos os amigos e familiares das vítimas sejam consolados no colo do Pai neste momento de tamanha angústia e tristeza. O clube afirma, ainda, que corroborará com o adiamento da partida e fará homenagem aos ocupantes no jogo da próxima quinta-feira (28), pelo Campeonato Goiano”, declarou.

FONTE: R7

