Avião bimotor cai em mar aberto entre SP e RJ com três pessoas

Um avião bimotor Piper PA-34-220T Seneca III, prefixo PP-WRS, que estava a caminho do Rio de Janeiro caiu em mar aberto entre Ubatuba (SP) e Paraty (RJ), na noite desta quarta-feira, por volta das 21h, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

De acordo com as primeiras informações, três pessoas – entre elas, o piloto – estavam na aeronave. Na manhã desta quarta-feira, o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico montou uma operação para tentar localizar as vítimas.

Segundo o “Bom dia Rio”, da TV Globo, o voo saiu às 20h30 de Campinas, no interior de São Paulo, e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. No entanto, trinta minutos após decolar, caiu em mar aberto na divisa entre São Paulo e Rio.

A Marinha, a Capitania dos Portos e a Defesa Civil de São Paulo ajudam nas buscas. O Corpo de Bombeiros do Rio afirmou que disponibilizou uma equipe para ajudar nas buscas.

