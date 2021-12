Avião agrícola cai no Tocantins após asas quebrarem durante voo

Em Lagoa da Confusão, oeste do Tocantins, um vídeo feito no último dia 5, teve as imagens repercutindo só agora, após serem compartilhadas nas redes sociais.

De acordo com a empresa dona da aeronave de prefixo PT-UZI, que confirmou a queda, o piloto está se recuperando e recebendo a assistência necessária. Em um áudio também compartilhado, ele diz que sofreu duas fraturas, uma na clavícula e outra em uma das pernas.

Confira:

A empresa foi contratada para pulverizar a plantação. O piloto resolveu fazer um teste antes, já que o tempo estava chuvoso. No vídeo, o avião despejava água sobre a plantação enquanto as asas dobram.

A Secretaria de Segurança Pública informou na época que uma equipe da 58ª Delegacia esteve no local para apurar as causas do acidente. A investigação segue em aberto.