Avenida Umberto Calderaro tem via liberada para trafégo de veículos

Após quatro dias, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) concluiu, neste domingo (24), as obras de implantação da nova rede de drenagem profunda, na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, bairro Adrianópolis, zona centro-sul, onde na última quarta-feira (20), após as chuvas, ocorreu o afundamento de um trecho da pista e consequentemente uma cratera na via.

Um efetivo de cem servidores, tratores e retroescavadeiras realizaram as obras de implantação de uma tubulação em PVC, mais moderna e ideal para pistas e áreas com grandes impactos de veículos pesados.

*Com informações da assessoria