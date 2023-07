Avança a obra do complexo viário na avenida Governador José Lindoso

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança nesta segunda-feira, 3/6, com a obra do complexo viário nas avenidas Barão do Rio Branco e Governador José Lindoso, mais conhecida como avenida das Torres, no bairro Flores, zona Centro-Sul. A equipe trabalha na perfuração de aproximadamente 600 estacas, destas, 401 foram executadas.

“Essa obra é de grande importância para a cidade de Manaus, vai melhorar o fluxo de veículos na avenida das Torres, eliminando os semáforos. A obra está dentro do cronograma, e nós estamos avançando todos os dias, trabalhando a todo o vapor, conforme determina o prefeito David Almeida e o secretário de Obras Renato Junior”, afirma o fiscal da obra, engenheiro Igor Mendes.

Na sequência, as equipes iniciam o processo de perfuração das estacas no canteiro central da avenida Governador José Lindoso, onde será implantada a segunda linha de estacas para concluir a parte de fundação da passagem inferior. Essa fase também vai receber os mesmos serviços executados, de assentamento das estacas, armação da viga de coroamento, concretagem e parede de contenção.

A Prefeitura de Manaus atua nas obras de intervenção na avenida das Torres, com a meta de desafogar o trânsito congestionado na área, principalmente em horário de pico.

O contrato da ordem de serviço foi firmado com 540 dias para a conclusão das obras, com previsão de entrega no mês de junho de 2024, mas a meta da prefeitura é finalizar os trabalhos no local ainda no mês de dezembro deste ano.