Autoridades do Equador e Peru avaliam danos após terremoto que deixou pelo menos 15 mortos

As autoridades equatorianas e peruanas trabalhavam neste domingo (19) para avaliar os danos causados pelo forte terremoto da véspera que abalou a região, deixando pelo menos 15 mortos e centenas de feridos.

O terremoto de magnitude 6,8 atingiu a província costeira equatoriana de Guayas ao meio-dia de sábado (no horário local) e moradores relataram tremores em grande parte do país, assim como em cidades fronteiriças ao norte do Peru.

À meia-noite de sábado, o governo equatoriano registrou 12 mortes na província de El Oro e duas mortes na província de Azuay, além de mais de 440 feridos.

As autoridades peruanas relataram uma morte, quatro casas desabadas e outras cinco inabitáveis, enquanto os serviços essenciais e a infraestrutura de transporte não foram danificados.

Durante sua mensagem de domingo, o papa Francisco enviou suas condolências pelas perdas e por “todos aqueles que sofrem” devido ao terremoto. Outros governos, incluindo o do Chile e de Cuba, também enviaram mensagens de solidariedade.

O Equador e o Peru fazem parte do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma extensa área que circunda o Oceano Pacífico, onde os choques entre as placas continentais são frequentes.