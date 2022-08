Autora de Harry Potter é ameada de morte ao apoiar escritor esfaqueado

EUA — A autora J.K Rowling recebeu uma ameaça de morte no Twitter após postar sobre o caso do esfaqueamento do escritor indiano de origem muçulmana, Salman Rushdie.

Rushdie, que teve os nervos dos braços cortados e pode perder um olho, foi atacado a facadas durante um evento em NY na sexta-feira (12).

“Estou me sentindo muito mal agora. Espero que ele fique bem”, escreveu ela. Uma das respostas, do usuário @MeerAsifAziz1, dizia: “Não se preocupe, você é a próxima”.

De acordo com o jornal “Daily Mail”, o autor da resposta seria um extremista islâmico paquistanês que apoia o Irã e teria elogiado várias vezes o agressor de Salman Rushdie, Hadi Matar, de 24 anos. Em sua bio da rede social, ele se identifica como um “estudante, ativista social, ativista político e ativista de pesquisa” e fez piadas xenofóbicas sobre como destruir Israel.

Após a mensagem, J.K. Rowling pediu ajuda ao Twitter e agradeceu aos fãs pelo apoio recebido. “Obrigado pelas mensagens. A polícia já está envolvida nesta e em outras ameaças”, escreveu.

Rushdie recebe ameaças de morte do Irã há mais de 30 anos em razão dos seus textos, e estava dando uma palestra quando o ataque aconteceu.

Por O Globo