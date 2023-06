Autor de ataque em escola no Paraná é encontrado morto na prisão

O autor do ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, foi encontrado morto na prisão, na noite de terça-feira, 20. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O rapaz tem 21 anos e é ex-aluno da unidade.

Conforme as autoridades, ele estava na Casa de Custódia de Londrina, e o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN) já instaurou procedimento interno para apurar o caso. Além disso, a Polícia Civil também iniciou investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido. A causa da morte não foi divulgada.

O ex-aluno foi preso na última segunda-feira, 19, após entrar no colégio e atirar contra outros estudantes. Para conseguir entrar na unidade sem levantar suspeitas, ele alegou que iria solicitar seu histórico escolar.

Durante o ataque, dois adolescentes foram atingidos. Um deles é Karoline V. A.,de 17 anos, que morreu no local. O segundo é o namorado dela, Luan A., que foi internado, mas morreu no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cambé, na manhã de terça. Eles estavam em um relacionamento desde maio do ano passado.