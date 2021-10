Autazes será o primeiro município a receber Projeto Gol do Brasil, da CBF

O prefeito de Autazes (a 108 km de Manaus), Andreson Cavalcante (PSC), integrou a comitiva do governador Wilson Lima (PSC), no Estado do Rio de Janeiro, para assinar uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que vai trazer o Projeto Gol do Brasil para o município e a capital, Manaus.

A prefeitura de Autazes sai à frente nessa parceria que vai promover a cidadania através do esporte, abrindo um leque de opções para jovens e adolescentes. Fizeram parte da comitiva também a diretora da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Luciana Oliveira.

Para o prefeito, inserir o esporte na vida das crianças e adolescentes de Autazes é proporcionar melhor qualidade de vida, além do desenvolvimento físico e social. Ele ressaltou o compromisso do governador com a juventude.

“Sabemos como o esporte é uma ferramenta fundamental para a formação das crianças. Promove cidadania, desenvolvimento físico e motor, além do envolvimento social. Diante disso, agradecemos o governador Wilson Lima, pela sensibilidade de entender a importância do projeto “Gol do Brasil” para o nosso município. Uma ação da CBF, que introduz o futebol no cotidiano de nossos jovens”, salientou.

A diretora da FAF, Luciana lembrou de sua infância ligada a Autazes e, ao assumir a diretoria da Federação e tomar conhecimento do Projeto Gol do Brasil, a primeira cidade que veio à sua mente foi a Terra do Leite.

“Quando assumi a diretoria e entendi a dimensão do projeto, fiz questão de começar por Autazes, pois passei a infância tendo uma forte ligação com Autazes. Minha intenção é contribuir com a formação do ser humano amazônida de maneira integral”, pontuou.

Para o presidente da Liga Esportiva de Autazes, Eduardo Aranha, essa parceria mudará a vida das crianças e adolescentes do município de Autazes.

“A infância é uma das etapas mais importantes da vida, e inserir o esporte no seu dia a dia é essencial para um desenvolvimento social. Esse projeto é mais que bem vindo”, pontuou.

Apitinho de Ouro

Dentro do Projeto Gol do Brasil, tem ainda o ‘apitinho de ouro’, que visa incentivar a arbitragem para meninos e meninas.

O Projeto

O objetivo do Projeto Gol do Brasil é usar o futebol para contribuir na formação integral de cidadãos. A metodologia utilizada para o desenvolvimento será implementada com treinamentos de futebol de campo. Além da prática esportiva, os estudantes contam, ainda, com acompanhamento psicológico e assistência social para auxiliar no ensino das habilidades de vida.

O público alvo são meninos e meninas entre 6 e 17 anos, regularmente matriculados em escola pública municipal ou estadual.

Os participantes terão aulas de futebol, cidadania, respeito às diferenças e responsabilidade social, com foco no desenvolvimento das 10 habilidades preconizadas pela OMS.

As Habilidades

Serão desenvolvidas 10 habilidades: Autoconhecimento, relacionamento interpessoal, pensamento crítico, pensamento criativo, empatia, resolução de problemas, tomada de decisão, manejo de emoções, manejo de estresse e comunicação eficaz.

Parceiros

O Projeto Gol do Brasil é uma iniciativa da CBF, através da CBF Social, com acordo de cooperação internacional e selo UNESCO. No Amazonas será implementado pela FAF – Federação Amazonense de Futebol, em parceria com o Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Educação e Desporto e Prefeitura Municipal de Autazes.

