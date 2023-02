Autazes comemora 67 anos com entrega de obras para a população

O município de Autazes (a 112 km de Manaus) completa na próxima sexta-feira (3), 67 anos de fundação e quem ganha o presente é a população autazense.

Com uma programação marcada por benefícios ao município, o prefeito Andreson Cavalcante (UB) e o vice Marcelo Tupinambá (Republicano), estão mostrando um legado de trabalho e conquistas durante a gestão.

Programação de aniversário

A agenda terá início dia (3) de março, às 7h com um Momento Cívico e hasteamento das bandeiras, na Praça Otaviano de Melo. A programação esportiva com modalidades de: corrida pedestre, futsal, futevôlei e jiu-jitsu ocorrerá o dia todo nas quadras: Nicolau Bello e Quadra De Areia Arena Autazes.

E os eventos não param, às 8h terá a visita ao programa Peixe No Prato, na Quadra Nicolau De Souza Bello. Às 9h ocorrerá a inauguração da reforma e ampliação do prédio da Secretaria Municipal de Saúde e entrega de Micro-ônibus para ações itinerantes da Secretaria de Saúde, na rua Júlio Lobo (Centro). Às 10:30h, será a vez da entrega de maquinários para a infraestrutura, na estrada Az-1. Às 12h ocorrerá o encerramento do curso de Mecanização Agrícola e lançamento do programa no Parque Agropecuário Jair De Menezes Tupinambá. Às 13h é a vez da educação, com a entrega do Fardamento Escolar na Escola Municipal Marquina Cordovil. Às 14h será realizado uma ação social com a entrega de cestas básicas na feira da Agricultura Familiar. Às 16h será a inauguração do Projeto Do Brasil, no Estádio Antônio Mendes Peixoto (Peixotão). Às 18h a população se reúne para a Missa em Ação de Graças em Celebração ao aniversário da cidade e homenagens, na Igreja Católica Matriz. Às 20h inicia a programação cultural com os parabéns do município e apresentação de atrações locais e bandas regionais que prometem animar Autazes.

E a programação segue no dia (4) de março com a inauguração do Posto de Saúde Turiano Machado na comunidade São Sebastião do Itaboca. Durante o dia a população também poderá se divertir com a programação esportiva nas modalidades de: vôlei de areia, handebol, vôlei de quadra (Quarteto) e futebol master na quadra de areia Arena Autazes, quadra Nicolau Bello e Estádio Peixotão. O município também poderá contar ações de saúde com atendimentos já agendados de Médicos Especialistas como: Oftalmologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Dermatologista e Ortopedista que atenderão nas UBS’s Danilo Correa, São José, Maria Mendonça e Antônio Enfermeiro.

Ainda no esporte, Autazes ganhará a inauguração e reforma da quadra poliesportiva Juca Siqueira e muita diversão com o jogo amistoso da seleção Autazes X Nova Olinda do Norte.

No dia (5) de março, o município encerra as programações com a participação do prefeito Andreson Cavalcante que fará a partir das 11h, sorteios de prêmios para a população na rádio Autazes FM. Às 19h será realizado um Culto Ecumênico na Igreja Evangélica Assembleia De Deus.

“Mais um aniversário do nosso município e quem ganha presentes é o povo. Um momento que é marcado por benefícios a nossa gente que tanto merece. Continuamos trabalhando arduamente para levar sempre melhoria e qualidade de vida a população de Autazes. Desejo mais e mais crescimento ao nosso município e no que depender dessa gestão, Autazes sempre será vista como uma cidade hospitaleira, de povo trabalhador, digna de respeito e que muito nos orgulha em fazer parte dessa história de trabalho, que resulta em mudanças e conquistas com entrega de obras que não param de transformar para melhor nossa cidade”, encerrou o prefeito Andreson Cavalcante.