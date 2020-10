Aulas remotas da Seduc terão cursinho pré-vestibular, a partir de sexta (23)

O projeto “Aula em Casa” ganhará uma nova faceta, a partir de sexta-feira (23/10). Desta vez, o regime especial de aulas não presenciais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto passará a exibir o cursinho pré-vestibular “Conquistar”, realizado pela pasta desde 2018. A iniciativa visa, como o nome indica, preparar os alunos do Ensino Médio para as próximas avaliações externas, como Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Sistema de Ingresso Seriado (SIS, para UEA) e Processo Seletivo Contínuo (PSC, Ufam).

Agora, sempre às sextas, dentro da programação do “Aula em Casa”, os estudantes poderão revisar os conteúdos curriculares e se preparar, da melhor maneira possível, para os vestibulares. As aulas já foram gravadas e dívidas por ano (1ª, 2ª e 3ª série), ou seja, cada horário será destinado a um grupo de alunos. As videoaulas preparatórias serão exibidas pelo canal 2.3.

“O ‘Aula em Casa’ veio para ficar. Desde a suspensão das aulas presenciais, em março deste ano, já estudávamos um meio de manter as transmissões por TV aberta em nosso calendário. Agora, com a volta às aulas devidamente encaminhada na capital, vamos utilizar o projeto para transmitir o ‘Conquistar’, que deverá servir como atividade complementar àqueles estudantes que prestarão os exames vestibulares mais para frente”, afirmou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.

Fora a novidade, a secretaria segue oferecendo o seu amplo arsenal de conteúdos digitais, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Ava) e das plataformas Saber+ e Educação, desenvolvidos pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam).

“Essas ferramentas continuarão sendo essenciais durante a reta final do ano letivo. Tudo o que foi trabalhado, no que diz respeito a conteúdo, durante o ‘Aula em Casa’, está disponível em nossas plataformas digitais”, lembrou Luis Fabian.

Ao vivo – As videoaulas do ‘Conquistar’, às sextas-feiras, já foram preparadas e gravadas pelo Cemeam. No entanto, todos os sábados, a partir do dia 31, o cursinho ganhará ‘aulões’ ao vivo ministrados por professores da rede. As transmissões também serão feitas pelo canal 2.3 do ‘Aula em Casa’ e, nelas, os alunos poderão interagir e sanar dúvidas com os educadores.

“As aulas de sábado terão essa vantagem: os estudantes poderão interagir, ao vivo, com nossos professores; o que, muitas vezes, facilita a compreensão do conteúdo. Além disso, estaremos disponibilizando uma apostila com uma lista de exercícios que também servirá de ferramenta importante nesse momento de preparação para o vestibular”, finalizou o secretário de Educação.

