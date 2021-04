Aulas práticas ajudam jovens a decidirem qual faculdade cursar

Manaus – A escolha do curso de graduação e a instituição de ensino onde se vai estudar é um processo que merece atenção do futuro universitário. Infraestrutura, metodologia e identificação com a área são alguns dos inúmeros fatores que devem ser analisados antes de tomar uma decisão.

Para ajudar os jovens nesse processo, o Centro Universitário do Norte (Uninorte) promove o ‘Degusta Uninorte’, projeto onde o público poderá ter uma aula prática experimental dos cursos da instituição.

São 11 opções de aulas, gratuitas e abertas ao público. Entre os cursos participantes estão Fonoaudiologia, Estética e Cosmética, Nutrição e Medicina Veterinária, entre outros. Os temas das lições práticas incluem suporte básico de vida, massagem relaxante, elaboração de cosméticos, atendimento fonoaudiológico e recursos terapêuticos manuais. Para conferir a lista completa de aulas e se inscrever, clique aqui.

“Para quem está na dúvida sobre o curso pretendido, quer saber como é a metodologia ou até mesmo quer conhecer como funciona uma aula de Ensino Superior, essa é uma ótima oportunidade. Por meio dessa iniciativa, vamos dar um ‘gostinho’ dos nossos cursos ao público e contribuir na decisão desses futuros profissionais”, disse a diretora da Escola de Saúde da Uninorte e organizadora do evento, professora Ellen Gadelha.

As aulas serão presenciais, com limite de vagas e obedecendo a todas as medidas de segurança necessárias durante a pandemia, como uso de máscara e álcool em gel e distanciamento social.

