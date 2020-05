‘Aula em Casa’ alcança mais 22 municípios do Amazonas via televisão aberta

O Governo do Amazonas está ampliando o regime especial de aulas não presenciais com transmissões pela televisão aberta em mais 22 cidades do Amazonas. As transmissões do projeto “Aula em Casa” serão possíveis graças a Chamada Pública realizada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto. As aulas para o Ensino Médio começam nesta quarta-feira (06/05), pelo canal Amazon Sat.

Os municípios para os quais serão realizadas transmissões do “Aula em Casa” são: Barreirinha, Beruri, Boca do Acre, Borba, Carauari, Coari, Codajás, Humaitá, Itacoatiara, Itamarati, Eirunepé, Manacapuru, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Tabatinga, Tapauá, Parintins, Manicoré, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira e Lábrea.

As aulas estarão dentro da programação do Amazon Sat, que foi o único canal a apresentar a proposta na Chamada Pública lançada pela secretaria. “Fizemos uma chamada pública e assim conseguimos credenciar um canal, porque a TV Encontro das Águas não chega a esses locais. De alguma forma, o programa já chegava a essas cidades por conta da internet, mas a televisão garante acesso mais amplo”, explicou o secretário de Estado de Educação e Desporto, Luis Fabian Barbosa.

Com a ampliação, além de Manaus, o “Aula em Casa” será transmitido a 26 municípios pela televisão aberta. A secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Araújo, destaca a importância da transmissão via canais de televisão aberta. “Estamos dando mais esse passo para auxiliar os professores e a rede de ensino no interior. A internet para o interior muitas vezes não é satisfatória, por isso estamos trabalhando para viabilizar o acesso pela televisão, com o intuito de alcançar o maior número possível de estudantes”, explicou.

A programação voltada para o Ensino Médio será transmitida de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h. Os conteúdos são os mesmos que já estavam sendo veiculados em Manaus e outras quatro cidades do estado. O canal será o 44 na televisão aberta. Para quem recebe sinal via satélite com antena parabólica, por exemplo, é preciso consultar o número disponível no município.

‘Aula em Casa’ – Com a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia do Covid-19, a Secretaria de Educação usou sua prática de aulas virtuais com o Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam) para garantir que os alunos da rede pública estadual não fiquem com o ano letivo defasado.

Os conteúdos já são transmitidos em Manaus, Iranduba, Manaquiri, Careiro da Várzea e Rio Preto da Eva por quatros canais da TV pública do Amazonas, a TV Encontro das Águas. Além disso, os alunos podem assistir aos conteúdos pelo canal no YouTube, aplicativo Mano e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

O projeto tem despertado interesse de outros estados. Além da parceria com a Prefeitura de Manaus, o Amazonas cedeu os conteúdos do “Aula em Casa” para Sergipe, Espírito Santo e São Paulo.

