Áudio vazado gera polêmica entre Galvão Bueno e Neymar

Erros técnicos? Um áudio vazado de Galvão Bueno, narrador esportivo mais conhecido do país, durante a transmissão da TV Globo do empate entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa, supostamente teria indicado um xingamento dele para Neymar: “Idiota”. O vídeo viralizou na noite de domingo (10/10). A informação é da Coluna Leo Dias.

Quando os telespectadores pensaram que o jogo tinha acabado, o repórter Eric Faria informou o locutor que Neymar saiu de campo após o apito final dado pelo árbitro. “Ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para este protocolo de fair-play”, diz o jornalista, seguido do “idiota”, de Galvão.

O áudio vazão reverberou nas redes sociais e fez com que Rafaela Santos, irmã do craque, se pronunciasse a respeito da fatídica gafe durante a transmissão.

“Ah, e um certo senhor, que eu já tinha falado no meu Stories passado, durante a transmissão, chamou meu irmão de idiota. Será ele ou você”, questiona a irmã do craque pelo Instagram.

Neymar já havia dito que seu futuro no esporte é incerto e acredita que a Copa de 2022 será sua última participação vestindo a camisa verde amarela. E, além disso, confidenciou que sua saúde mental não anda bem, comentou com a imprensa ainda na tarde deste domingo (10/10) que estava se sentindo desrespeitado, há tempos, por jornalistas e comentaristas. “Não sei mais o que eu faço com essa camisa para a galera respeitar. Mas, é normal. Vocês, repórteres e comentaristas, é o que eu falo”, comenta.

