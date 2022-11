Audiência pública discute modal de transporte Complementar em Manaus

MANAUS — A Prefeitura de Manaus realizou, nesta sexta-feira, 4/11, uma audiência pública para discutir os fundamentos do projeto de lei sobre o modal de transporte Complementar que irá substituir os atuais micro-ônibus dos sistemas Alternativos e Executivos. O edital de licitação está previsto para ser lançado em meados do próximo ano e os novos veículos devem chegar no segundo semestre de 2023.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, explicou o motivo da audiência. “O prefeito David Almeida estabeleceu metas para o sistema de transporte e uma delas é a melhoria do sistema Executivo e Alternativo. Então, foi feita uma nova lei que já foi regulamentada e surgiu o sistema Complementar com 320 vagas e, agora, iremos fazer o processo de licitação em que uma das primeiras medidas é a audiência pública. Hoje apresentamos para a sociedade como vai funcionar o novo sistema e como ele será integrado ao sistema de transporte. Teremos um sistema de transporte de modo que quem ganha será a sociedade e a cidade de Manaus, por determinação do nosso prefeito”, frisou.

A proposta do novo sistema é substituir o serviço alternativo e integrar o transporte Complementar ao sistema público urbano com viagens programadas, frota estabelecida, e o passageiro poderá inclusive acessar os veículos utilizando o vale transporte, o cartão do estudante e ainda os cartões gratuidade para Pessoa com Deficiência (PcD). O novo serviço complementar oferecerá transporte mais barato do que o preço do transporte Executivo.

Outro benefício que o transporte Complementar vai oferecer, é a utilização de linhas diretas e também linhas que atenderão os terminais e as estações. Assim, com uma única passagem o usuário poderá fazer o deslocamento da maneira que achar melhor, por toda a cidade.

Poderão concorrer à licitação do novo modal todas as pessoas que estiverem habilitadas dentro do edital e obedecerão às regras para que haja transparência com a finalidade de facilitar o bom andamento do trâmite. Todas essas mudanças previstas no sistema de transporte estão incluídas no plano de governo do prefeito David Almeida para oferecer melhorias e investimento no transporte coletivo.

Atualmente, o sistema de transporte urbano da capital amazonense atua com três tipos de modais oferecendo o serviço de condução de passageiros, com o sistema convencional que é o utilizado pela grande maioria e circulam por toda a cidade, chamados de coletivos; o transporte de micro-ônibus Alternativos, que realizam o transporte dos passageiros entre as zonas Norte e Leste; e os Executivos, que rodam em todas as áreas da cidade.