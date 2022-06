Ator de Malhação ameaça matar o pai após uso de drogas; imagens fortes

O ator Sérgio Hondjakoff, mais conhecido como o Cabeção de Malhação, chocou seus seguidores na noite desta segunda-feira (6) ao gravar uma live em meio a uma crise de abstinência de drogas.

Nas imagens, o ator aparece muito alterado e chega a ameaçar o pai de morte com um bastão, em troca de dinheiro.

Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me f***r. Eu tô pedindo mil reais para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns ‘tequinhos’ e eu fico muito louco”, diz ele no começo do vídeo, compartilhado por alguns internautas nas redes sociais.

Em seguida, Hondjakoff aparece ao lado do pai e o ameaça: “Pai, se você não me der mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais”.

Luta contra o vício

Em agosto do ano passado, o ator admitiu seu vício em drogas e chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A instituição em questão foi interditada pelo Ministério Público por manter 46 pacientes em cárcere privado.

Na época, foi apresentada uma lista onde aparecia o nome do ator, que na hora negou a informação. Dias depois, ele gravou um áudio se desmentindo e confirmando a reabilitação.

“É com muita vergonha que venho através desse áudio dizer às pessoas que gostam de mim e as que não gostam, enfim… As pessoas em geral. Quero pedir desculpas por ter gravado um vídeo ontem, mentindo sobre a minha internação. Eu fui internado porque foi preciso e eu menti para preservar a minha família e, principalmente, o meu filho, que só tem um aninho de idade”, disse ele.

