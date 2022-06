Ato de filiação do Avante Jovem acontece nesta quarta-feira

MANAUS — O ato de filiação da juventude do partido Avante ocorrerá hoje (15), às 17h30, na sede do partido, no Centro da cidade. O evento tem o objetivo abrir as portas do partido que mais cresce no estado, para que mais jovens possam levar suas ideias, posicionamentos, além de organizar agendas de construção de propostas de políticas públicas da juventude para o plano estadual do partido Avante, fortalecendo as discussões políticas em torno das causas da juventude.

A Presidente Nacional do Avante Jovem, Fernanda Aryel Almeida, destacou que esse é o momento para inovar, ir em frente, e incluir cada vez mais os jovens na política, visto que o cenário polarizado que está formado precisará cada vez mais de pessoas para expor seus posicionamentos e realidades, trabalhando a inclusão dos jovens.

“Jovem, o momento é agora de fazer a diferença, não temos que nos preocupar somente com o futuro, mas com o presente, e é por isso que convidamos a todos para fazer parte do partido que mais cresce, da melhor juventude partidária do Amazonas, e que busca sempre ir adiante, sempre ir avante, seja você a renovação que você quer ver na política. Eu estarei presente, assim como toda nossa equipe, no dia 15, quarta-feira, para participar desse importante ato de filiação dos nossos jovens, não perca essa oportunidade”, convidou Aryel.

A juventude estadual do partido Avante já nasceu de forma inovadora, pois foi a primeira do Brasil a ser criada, pelo atual prefeito de Manaus, David Almeida, e desde a época, presidente do diretório estadual do Avante, e desde o início de sua carreira política vem destacando a importância da valorização e inclusão do jovem.

O vice-presidente nacional e presidente do Avante jovem Amazonas, Daniel Vasconcelos, explicou sua visão a respeito do jovem na política, e também convocou a todos para participar desse importante ato de filiação.

“O Avante, do prefeito David Almeida, é este, o partido que quer inserir o jovem na política através de ações que impactem diretamente na vida deles, mostrando que é por meio da política, que mudamos o país. Para fazer esta mudança, precisamos agir diretamente no meio político, mostrando a nossa força e a nossa capacidade de mostrar sim, que podemos fazer parte do campo político. Pensando nisso, o Avante vem com propostas e ideais pensando na juventude. Vamos fazer a diferença desde já, pois o jovem não é somente o futuro, mas também o presente”, enfatizou Daniel Vasconcelos.

O Ato de Filiação do Avante Jovem acontece hoje (15) às 17h30 na sede do partido, na Avenida Tarumã, Centro da cidade.

­­­✅ Com informações da assessoria