Atletas representam o Amazonas na Copa Brasil de Wrestling

A Copa Brasil – Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling 2022, um torneio do calendário nacional do wrestling brasileiro para a categoria sênior, reúne inúmeros atletas da modalidade em busca de uma vaga para o Campeonato Sul-Americano. Conhecida como luta olímpica, o wrestling consiste em uma luta em que o objetivo dos oponentes é se manter superior em um tempo determinado. O evento ocorre entre os dias 12 e 14 de agosto, na Associação de Pais e Amigos MoveOn, localizado no Clube da Portuguesa, em Brasília (DF).

Representando o Amazonas, os atletas João Felipe Cabral e Ulisses Gabriel Oliveira se prepara para participar das lutas na categoria Sênior, que é até 74kg. A atleta Andra Koha competirá na modalidade feminina, que é até os 76 kg. Pela primeira vez competindo na modalidade, João e Ulisses não poupam palavras ao falar sobre as expectativas para participar do Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling 2022.

Atleta de jiu-jítsu há 9 anos e de wrestling há 7 meses, João Felipe Cabral participa pela primeira vez de uma competição na modalidade e comenta que o esporte abre portas para muitas oportunidades. Além disso, o atleta destaca ser gratificante poder obter tudo isso por meio do esporte e ressalta que busca ocupar o lugar mais alto no pódio.

“É um esporte que abre porta para muitas coisas, através dele posso ganhar uma bolsa na faculdade, pleitear um bolsa atleta e é gratificante você poder fazer tudo isso através do esporte que é algo que eu amo fazer e almejo viver disso. As expectativas são as melhores, venho fazendo uma preparação muito boa com meus companheiros de treino acredito muito no meu potencial, no quanto venho me esforçando para essa competição e com todo certeza quero chegar no lugar mais alto do pódio”, destacou João.

Para Ulisses, a sensação de participar pela primeira vez na disputa da modalidade é a mesma. Bem preparado para a competição, o atleta pretende trazer ótimos resultados para o Amazonas.

“Bem, vai ser meu primeiro campeonato nessa modalidade, estou na perda de peso ainda, buscando os 74kg. Estou baixando de peso bem e forte, bem treinado, condicionamento físico bom, acredito que farei lutas fortes com atletas também bem preparados e mais experientes, mas não estou saindo de Manaus pra facilitar lá em Brasília e se Deus quiser nós traremos ótimos resultados”, complementou Ulisses.

Atleta há 10 anos, Andra Koha estreou nas competições de wrestling no Campeonato Brasileiro Sênior, no qual ficou em terceiro lugar. Apaixonada pelo esporte desde cedo, a atleta ressalta que o seu principal objetivo é ser a grande campeã para conquistar uma vaga para o Campeonato Sul-Americano e participar da seleção representar o Brasil.

“Para essa competição está em jogo uma vaga para o Sul-Americano. Eu quero ser campeã, representar o Brasil e ser da seleção, essa é a minha maior vontade nesse momento. Mas está tudo bem também se não for dessa maneira, sei que farei meu melhor, tenho boas pessoas comigo e um apoio enorme. Estou muito feliz também porque mais colegas de treino irão comigo. Meu professor David tem uma grande vontade de montar a equipe dele, eu fui a primeira que ele conseguiu levar para uma competição de nível nacional e medalhar, e agora tem a oportunidade de levar mais dos seus alunos. Espero que todos sejamos campeões e, independente de qualquer coisa, teremos apoio uns dos outros da mesma forma”, destacou.

Os atletas que subirão ao pódio da competição serão premiados com medalhas de bronze, prata e ouro.

Conheça a modalidade

O Wrestling é um dos desportos mais antigos, naturais e competitivos que tem vindo a ser praticado ao longo dos séculos. A modalidade consiste em uma competição física entre dois (às vezes mais) competidores ou parceiros de sparring, que tentam ganhar e manter uma posição superior. Há uma grande variedade de estilos, com diferentes regras tanto nos estilos tradicionais históricos, quanto nos estilos modernos.

Trata-se de um desporto agressivo que, à semelhança da arte marcial Vale Tudo, utiliza várias técnicas de combate, como atirar o adversário às cordas, torções, chaves, pontapés, murros, entre outros. O vencedor é aquele que força o adversário à desistência ou consegue deixá-lo imobilizado no tapete de um ringue.