Atletas do “Manaus Olímpica” conquistam mais quatro medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu

Iniciado em 29 de abril, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu vive os últimos dias de disputas, em Barueri (SP). Os atletas do programa “Manaus Olímpica”, da Prefeitura de Manaus, conquistaram mais quatro medalhas para o cenário local. O torneio realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) acontece até este domingo, 7/5.

Levando em conta as disputas dos dias 2 a 5, os talentos amazonenses garantiram quatro medalhas, sendo duas de prata e outras duas de bronze, nas categorias master e adulta. No total, o jiu-jítsu amazonense já soma 20 medalhas na competição.

No segundo lugar do pódio, ficaram Jhonathan Frota de Souza e Randryely da Silva Souza, ambos peso-pena e faixa marrom. Já Rodolfo Reges Mustafa (master 1 e faixa preta) e Guilherme Maia do Couto (adulto e faixa roxa) subiram ao pódio com o bronze.

“Estamos nos momentos finais do Brasileiro, e os resultados são satisfatórios. Os atletas estão se doando ao máximo e a expectativa é de ‘fechar com chave de ouro’, com novas conquistas neste final de semana. Desde já, uma trajetória histórica para o esporte da nossa cidade”, afirmou o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira.

Após uma seletiva realizada em março com mais de 400 participantes, 42 atletas foram contemplados com vagas e passagens aéreas pela Prefeitura de Manaus, por meio do programa “Manaus Olímpica”, que é coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME).

Prata

Jhonathan Frota de Souza – adulto – peso-pena – faixa marrom

Randryely da Silva Souza – adulto – peso-pena – faixa marrom

Bronze

Rodolfo Reges Mustafa – master 1 – peso-pena – faixa preta

Guilherme Maia do Couto – adulto – peso-pluma – faixa roxa