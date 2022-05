Atletas amazonenses conquistam medalhas de ouro em evento internacional

MANAUS, AM — Os atletas Jobison Henrique, Girlene Lopes e Alexssia Moreira garantiram seis medalhas de ouro no evento internacional Arnold Sports Festival South America, que aconteceu no Expo Norte, em São Paulo, nas modalidades de Power Biceps (levantamento de peso) e Mas Wrestling (luta com bastão). Os três atletas amazonenses obtiveram o título com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), na concessão de passagens aéreas.

“Isso demonstra que o apoio dado pelo Governo do Amazonas tem sido fundamental para que nossos atletas consigam ótimos resultados em competições nacionais e internacionais. Temos acompanhado o trabalho dos atletas de powerlifting que estão elevando a bandeira do Amazonas nos principais pódios”, disse o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

A atleta Alexssia Moreira afirmou que se esforçou muito durante a competição e que ficou preocupada ao enfrentar uma atleta da Rússia. No entanto, os treinos foram fundamentais para ganhar uma medalha de ouro e outra de prata. “Me sinto honrada em ter representado nosso Estado, grata ao Governo do Amazonas por fazer parte dessa realização e feliz por ter cumprido minha missão”, frisou Moreira.

Para Jobison Henrique, que ganhou duas medalhas de ouro nas categorias até 90 kg, no Master e Adulto, revelou que o resultado é fruto de um grande trabalho desenvolvido pelo mestre Washington Silva, da Academia Monteiro Gym. “Fizemos a nossa parte com nota 10 e o efeito é a conquista de ouro para os três atletas”, destacou o atleta.

Favorita

A atleta Girlene Lopes, que era favorita a vencer nas categorias Master e Adulto até 70 kg, conquistou três medalhas de ouro na competição internacional. Em março, durante a seletiva para o evento, a atleta foi campeã na categoria absoluto. “Foi tudo muito planejado. Há seis meses já estava me preparando para a competição. A responsabilidade de trazer o melhor resultado para o Estado foi alcançada”, concluiu.