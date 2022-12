Atleta amazonense é medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Powerlifting (PR)

MANAUS — Com resultados expressivos na modalidade, o atleta amazonense Joelson dos Santos colocou o Amazonas no lugar mais alto do pódio, no Campeonato Brasileiro de Powerlifting, que aconteceu dos dias 2 a 4 de dezembro, no Paraná. O evento reuniu esportistas de diversas regiões brasileiras em busca das melhores pontuações no ranking nacional.

“O resultado dessa competição só demonstra que o apoio dado pelo Governo do Amazonas tem sido fundamental para que nossos atletas consigam evoluir, cada vez mais, em competições nacionais e internacionais. O powerlifting é um esporte de força, que vem em grande ascensão em nosso estado, e continuaremos apoiando para que surjam mais atletas nesta modalidade”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

A competição de âmbito nacional é chancelada pela Word Raw Powerlifting Federation (WRPF) e reuniu atletas nos naipes masculino e feminino, nas categorias Junior, Open e Master de 60 a 125 quilos. Com especialidade no supino, o amazonense Joelson dos Santos se destacou na disputa e garantiu duas medalhas de ouro.

“Minha preparação foi muito intensa para essa competição, mas fui lá e conquistei mais um título para o Amazonas. Para 2023 quero chegar em um mundial, já conquistei muitas medalhas nacionais, mas quero chegar em um nível internacional”, ressaltou Joelso dos Santos, campeão na categoria Open e Master.

Além da conquista do brasileiro, o amazonense já foi campeão no Arnold Classic em 2018, Sul-Americano em 2021 e, em setembro deste ano, o atleta garantiu o primeiro lugar no Pan-Americano da modalidade.

A modalidade

O powerlifting é um esporte de força, cujo objetivo do atleta é levantar o maior peso possível em cada um dos movimentos pelos quais este esporte é composto: o movimento de agachamento, supino e o peso morto. A modalidade foi oficialmente reconhecida como um esporte em 1960, e em 1973 foi fundada a sua primeira federação internacional, International Powerlifting Federation (IPF).

👉 Com informações da assessoria