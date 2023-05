Atleta amazonense conquista ouro em torneio internacional de lançamento de dardo

O atleta amazonense Pedro Henrique Nunes alcançou a marca de 78,38 metros no lançamento de dardo e ficou em primeiro lugar no Torneio Internacional Loterias Caixa de Atletismo, realizado em São Paulo. O ótimo desempenho do medalhista de ouro soma-se aos índices em sua trajetória para uma vaga na Olimpíadas em Paris, em 2024.

Pronto para os próximos desafios, Pedro Nunes, que venceu o último campeonato, deixou para trás atletas de países de potências na modalidade, como Chile, Estados Unidos e Nigéria. O atleta segue firme para o Grande Prêmio do Brasil, o GP Brasil, que começa na quarta-feira (10/05), em São Paulo.

“Estou muito feliz com os resultados alcançados, e ter o apoio do Governo do Amazonas, nos faz acreditar que podemos chegar ainda mais longe. Estou em busca da minha vaga para a próxima olimpíada e acredito que, assim como eu, outros amazonenses são capazes de representar muito bem Amazonas”, disse Pedro Nunes, atleta com melhor resultado no lançamento de dardo no cenário esportivo do Amazonas.

Para Sandro Viana, coordenador do Projeto de Governo do Estado do Amazonas nas Olimpíadas em Paris, 2024, é de suma importância dar o suporte necessário para atletas com grandes potenciais. “Temos investido em nossos atletas de alto rendimento que, assim como o nosso campeão dos dardos, têm potencial e capacidade de representar o Amazonas em grandes competições”, disse.