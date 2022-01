Atividades presenciais do Manaus Atende serão suspensas por 15 dias

Em razão do alto número de servidores da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), que atuam no atendimento presencial da Central Manaus Atende, terem testado positivo para a Covid-19, a Prefeitura de Manaus estará suspendendo o serviço por 15 dias, a contar desta quinta-feira, 20/1. A medida também inclui as unidades de atendimento da Semef dos Postos de Atendimento ao Cidadão (PACs).

Os serviços tributários, assim como o atendimento para dúvidas, continuam sendo realizados pelos canais eletrônicos disponíveis no portal http://manausatende.manaus.am.gov.br. Tanto o telefone 156 quanto o chat do Manaus Atende funcionarão todos os dias úteis, de 8h às 17h.

Entre os serviços, via canais digitais, estão disponíveis a emissão de guias de recolhimento de tributos municipais e cadastramento para emissão de Nota Fiscal de Serviços avulsa. Acompanhamento de pedido de revisão de lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) deverá ser feito pelo Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged).

A emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) e Certidão Positiva de Débito com efeito de negativa, para pessoas físicas, deverá ser feita via portal de serviços Manaus Atende. Caso esses contribuintes necessitem solicitar relatório de restrição, o pedido poderá ser feito dentro do ambiente do Siged.

As empresas podem ter acesso aos relatórios de restrições, sempre que desejarem, via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), que poderá ser acessado por meio do endereço: https://dte.manaus.am.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas por meio do atendimento telefônico do Manaus Atende, 156.

*Com informações da assessoria