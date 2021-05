Atividades no parque do Mindu retornam nesta sexta-feira (7)

Por orientação do prefeito David Almeida, a Prefeitura de Manaus irá reabrir os parques urbanos e Unidades de Conservação (UCs) da cidade. O primeiro a reabrir será o parque municipal do Mindu, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, que estará disponível à população a partir desta sexta-feira, 7.

O parque, que estava fechado desde março do ano passado, volta a funcionar de terça-feira a domingo, das 6h às 17h, seguindo os protocolos de segurança devido à pandemia da Covid-19, conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), órgão responsável pelo local.

De acordo com o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, antes da reabertura do parque do Mindu, foram realizadas várias ações de revitalização da área verde do local. “Além disso, mapeamos as trilhas que poderão ser usadas nesta abertura parcial do parque. Neste momento apenas corrida e caminhada serão autorizadas”, salienta.

Entre as novas regras para frequentar o parque do Mindu está o uso obrigatório de máscaras, medida que segue as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). “A demanda para a reabertura dos parques e unidades de conservação da cidade é muito grande, mas temos que compartilhar também essa responsabilidade, de colaborar com as ações de prevenção e combate à Covid-19, que a prefeitura realiza”, pontua.

Além do uso obrigatório de máscaras, os frequentadores passarão por aferição de temperatura. “Se estiver tudo correto, será permitida a entrada no parque. O frequentador deve levar seu álcool em gel, sua garrafa de água e manter uma distância mínima, quando estiver praticando sua atividade no parque”, orienta o secretário, ao informar também que tais medidas serão aplicadas em outros parques da cidade.

Outros parques

Paralela à abertura do parque do Mindu, a Semmas já prepara a abertura, para a próxima semana, dos parques municipais dos Bilhares, na Chapada, zona Centro-Sul, e Lagoa do Japiim, zona Sul.

*Com informações da assessoria

