Atividades físicas marcam Dia Mundial da Saúde na rede municipal de ensino

Com um circuito de atividades psicomotoras, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou uma ação em alusão ao Dia Mundial da Saúde, comemorado nesta quinta-feira, 7/4. O evento ocorreu na escola municipal Maria Leide Amorim, no quilômetro 4, na BR-174, zona rural da cidade.

Ano passado, a rede municipal de educação implantou os projetos “Movimentes” e “Minha Escola Saudável”, que trabalham a psicomotricidade, habilidades cognitivas da escrita, leitura e cálculo, tendo em vista o corpo. Os projetos buscam ainda mudanças nos hábitos alimentares, além de inserir um estilo de vida saudável nas escolas, prevenir e controlar o diabetes mellitus e a obesidade.

De acordo com a chefe da Divisão de Apoio à Gestão Escolar (Dage) da Semed, Hulda Soares, os projetos fazem parte da meta da gestão do prefeito David Almeida e da secretária de Educação, professora Dulce Almeida.

“Esses projetos traduzem o olhar atencioso do prefeito David e da professora Dulce com a saúde das nossas crianças. Essa atividade de hoje desenvolve o potencial mental e social do aluno. Além disso, levar esses temas para escola, promove vários debates, como a concentração, o fortalecimento dos órgãos, socialização e, principalmente, a construção de hábitos saudáveis”, destacou Hulda.

O circuito na escola Maria Leide foi preparado com atividades de deslocamento, saltos, coordenação motora, ritmos, entre outros. O coordenador do “Minha Escola Saudável”, professor Luiz Oliveira, explicou sobre a importância de trabalhar hábitos saudáveis no dia a dia. “É muito importante que as crianças façam atividade física e mantenham um hábito de vida saudável, isso traz benefícios imensuráveis para a vida deles. Então a importância dos programas Minha Escola Saudável junto com o Movimentes, que aliam atividade física e o estilo de vida saudável, pode mudar todo um contexto alimentar”, explicou o coordenador.

A aluna Eva Vitória Nogueira, 8, do 3º ano do ensino fundamental, pulou, correu, gritou e disse que gosta muito de participar dessas atividades que a escola promove. “Eu gosto de brincar de várias coisas, mas o meu jogo preferido é o cabo de guerra. Sempre que têm essas brincadeiras eu participo”, disse Eva.

