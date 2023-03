Atiradora mata seis pessoas em escola dos EUA e é morta pela polícia

Pelo menos três crianças e três adultos foram mortos em um tiroteio em uma escola cristã particular em Nashville, no Estado norte-americano do Tennessee, na manhã desta segunda-feira, 27, antes da polícia matar a atiradora, que aparentemente era uma adolescente.

A polícia começou a receber chamadas sobre uma atiradora na The Covenant School às 10h13 (horário local). Policiais podiam ouvir sons de tiros vindo do segundo andar, disse Don Aaron, porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville, a jornalistas.

A atiradora tinha pelo menos dois rifles semi-automáticos e uma pistola, disse Aaron.

“Não sabemos quem ela é neste momento”, disse o porta-voz.

Três estudantes foram declarados mortos após chegarem ao Hospital Infantil Monroe Carell Jr., em Vanderbilt, com ferimentos a bala, disse John Howser, porta-voz do hospital, em um comunicado. Três adultos que trabalhavam na escola foram mortos pela atiradora, disse a polícia.

Os pais dos estudantes foram orientados a se reunirem em uma igreja próxima.

A The Covenant School, fundada em 2001, é um ministério da Igreja Presbiteriana da Aliança em Nashville com cerca de 200 alunos, de acordo com o site da escola. A escola atende a pré-escola até a 6ª série e realizou um programa ativo de treinamento de atiradores em 2022, informou a WTVF-TV.