Athletico-PR vai decidir Copa do Brasil contra Atlético-MG em casa

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Atlético-MG acontecerá no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, enquanto o segundo jogo da final fica marcado para a Arena da Baixada, em Curitiba. A CBF sorteou a ordem dos mandos de campo dos dois jogos na tarde desta quinta-feira (4), no auditório da entidade no Rio de Janeiro (RJ), com presença dos treinadores das duas equipes: Alberto Valentim, do Athletico-PR, e Cuca, do Atlético-MG.

O grande campeão da Copa do Brasil irá embolsar nesta temporada R$ 56 milhões com o título. Vale lembrar que o gol fora de casa, chamado gol qualificado, não é mais critério de desempate na competição nacional.

As informações são do Estadão Conteúdo.

