Athletico-PR quer sair da lanterna e Flamengo mira ponta do Brasileiro

O duelo entre Athletico-PR e Flamengo, neste sábado (23), às 16h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, opõe extremos da tabela. O Rubro-Negro paranaense, zerado, tenta deixar a lanterna da competição nacional. O carioca, com cinco pontos (em três partidas), pode acabar o dia na liderança provisória. O confronto na Arena da Baixada, em Curitiba, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Pensando no jogo deste domingo, o técnico Fábio Carille poupou oito titulares da viagem para o jogo da última quarta-feira (20), contra o Tocantinópolis, pela terceira fase da Copa do Brasil (o Athletico goleou por 5 a 2 no estádio Ribeirão, em Tocantins). O volante Hugo Moura será desfalque no Furacão, pois está emprestado ao clube pelo próprio Flamengo. Outra provável ausência será o meia Erick, contundido.

A provável escalação athleticana terá: Bento; Luis Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner; Pablo Siles (Léo Cittadini), Bryan García e David Terans; Agustín Canobbio, Vitinho e Marcelo Cirino (Pablo). Caso se confirme, será quase o mesmo time que perdeu do Atlético-MG por 1 a 0, há uma semana, em Curitiba, pela segunda rodada. A diferença seria a presença de Siles na vaga de Hugo Moura.

No Flamengo, o técnico Paulo Sousa ainda não poderá contar com Bruno Henrique. Com dores no joelho, o atacante titular será desfalque pelo terceiro jogo seguido. Os zagueiros Gustavo Henrique, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio, os laterais Matheuzinho e Ayrton Lucas e os atacantes Matheus França e Vitinho também se recuperam de lesão.

Assim, o português deve mandar o Rubro-Negro carioca a campo com: Santos (Hugo); Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Mauricio Isla (Rodinei), João Gomes, Thiago Maia e Lázaro; Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta e Gabriel Barbosa. A provável formação é a mesma que empatou sem gols com o Palmeiras na quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo antecipado da quarta rodada do Brasileiro.

As informações são da Agência Brasil.