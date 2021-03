Athletico contrata jogador que fugiu após atropelar e matar casal

A diretoria do Athletico PR acaba de anunciar a contratação do lateral direito Marcinho. O ex-jogador do Botafogo se envolveu em um terrível acidente no dia 30 de dezembro de 2020, no Rio de Janeiro. Ele atropelou e matou os professores Maria Cristina José Soares, 66 anos, e Alexandre Silva de Lima, 44 anos. Eles eram um casal. O jogador fugiu sem prestar socorro. As informações são do R7.

De acordo com investigações da polícia, seu Mini Cooper estava entre 86 Km/h e 110 Km/h. O máximo permitido na avenida Sernambetibam, no bairro do Recreio, é 70 quilômetros por hora.

Como o jogador só se apresentou à polícia no dia 4 de janeiro, ficou impossível verificar se ele dirigia alcoolizado ou não. De qualquer forma, o Ministério Público o denunciou por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

O jogador não renovou seu contrato com o Botafogo. Estando livre, foi contratado pelo Athletico.

“O Athletico era tudo que eu queria. Um clube com projeto, com ambição, que quer continuar conquistando grandes coisas, figurando no mais alto nível do cenário nacional e internacional.

“É também um grande clube e estou muito feliz e realizado de estar aqui. Quero corresponder às expectativas”, declarou o lateral nas redes sociais do Athletico.

Marcinho pode ser condenado entre dois a quatro anos, por homicídio duplo culposo. E ter a pena aumentada por não prestar socorro.

A direção do Athletico não toca no assunto. Como o jogador…

Comentarios