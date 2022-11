Atentados contra escolas deixam três mortos e 13 feridos no ES

ESPÍRITO SANTO — O autor dos atentados em duas escolas de Aracruz na manhã desta sexta-feira (25) é um adolescente que usou duas armas do pai, que é policial militar, para cometer os crimes. Ele causou a morte de três pessoas e feriu pelo menos outras 13.

As informações foram divulgadas pela polícia durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta (25). Foram utilizadas duas armas — uma pistola .40 e um revólver .38 —, uma cadastrada como item particular, com registro em nome do pai, e a outra pertencente à Polícia Militar do Espírito Santo.

O adolescente, que não teve o nome revelado por ser menor de idade, também usou o carro do pai para cometer os ataques. Ele primeiro se dirigiu à Escola da Rede Estadual Primo Bitti, onde já havia estudado, e depois seguiu para a escola privada CEPC (Centro Educacional Praia de Coqueiral), ambas no bairro Coqueiral de Aracruz.

O jovem, que teria 16 anos, vestiu uma roupa camuflada para entrar nos centros de ensino e usava símbolos que remetem ao neonazismo durante o ataque.

Segundo informações apuradas nas investigações e confessadas pelo adolescente, os crimes foram planejados há pelo menos dois anos. Apesar disso, a motivação não foi informada.

“Fomos até o local, cercamos a casa, contamos com o apoio presente do Poder Judiciário. Os pais estavam destruídos com a notícia e colaboraram muito com a nossa ação”, declarou um agente da polícia durante a coletiva.

