Atendimentos do Sine Amazonas do PAC Leste foram transferidos para outras unidades

MANAUS — A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), informa que os atendimentos no posto do Sine Amazonas que funciona no Pronto de Atendimento ao Cidadão PAC/Leste, podem ser feitos na sede da secretaria, localizado na avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, zona Centro-Sul.

Vale ressaltar que, além da sede central do Sine Amazonas, os cidadãos podem procurar os atendimentos dos postos do sine que funcionam no PAC Studio 5, Alvorada e Via Norte.

A mudança se faz necessária devido ao comprometimento das instalações do prédio, após o incêndio registrado no sábado, dia 21, no Shopping Cidade Leste.