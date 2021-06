Atendimento de saúde municipal deve iniciar a partir das 11h nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que em virtude das ações de violência que vêm ocorrendo desde a madrugada deste domingo (6), na cidade, o funcionamento dos pontos de atendimento (Unidades Básicas de Saúde, Clínicas da Família e outros centros de atendimento em saúde), têm previsão de iniciar às 11h, incluindo o processo de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (7).

A confirmação dependerá dos próximos acontecimentos, a fim de que a gestão tenha tempo para definir programação estratégica, que garantam a segurança dos trabalhadores, do público e das vacinas.

Sem ônibus

Manaus amanheceu sem o serviço de transporte público na manhã desta segunda-feira (7). De acordo com a nota da assessoria do Sinetram, “por motivo de força maior, a operação do transporte coletivo em Manaus estará suspensa na manhã desta segunda-feira”. Até o momento, ainda não foi informado o retorno das atividades dos transportes coletivos em Manaus.

Sem aula

As aulas da rede municipal, também foram suspensas nesta segunda-feira (7). Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio de nota informou que, por medidas de segurança, todas as escolas da rede municipal de ensino estarão fechadas nesta segunda-feira(07).

*Com informações da assessoria

Comentarios