Atendimento da Afeam no Monte das Oliveiras vai até dia 21

Com a possibilidade de obter até R$ 21 mil para alavancar o próprio negócio, os moradores do bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital, terão a oportunidade de participar da 3ª edição do programa “Muda Manaus”, do Governo do Estado, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam).

A equipe da Agência estará até a próxima sexta-feira (21/02) com atendimento na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho, na avenida Samaúma, s/nº, para cadastro de pessoas interessadas em financiamento e que moram naquela localidade, nos horários das 8h às 12 e das 13h às 17h.

A linha “Microcrédito”, que pode chegar ao valor máximo de R$ 21 mil com taxas de juros reduzidas, é o carro-chefe da ação da Afeam. Para valores acima de R$ 21 mil, os técnicos também darão todas as orientações necessárias para que o interessado possa participar da ação.

Afeam no ‘Muda Manaus’ – Em duas edições anteriores, a Afeam já atendeu 116 empreendedores dos bairros Mutirão e Jorge Teixeira, somando mais de R$ 500 mil em financiamento.

Atendimento – De acordo com Marcos Vinicius Castro, diretor-presidente da Agência, é importante ressaltar que o atendimento da Afeam para os moradores dos demais bairros da capital está sendo realizado na sede da instituição. Mais informações no site www.afeam.am.gov.br.

