Atendimento ao público da vacinação é reforçado no Sambódromo em Manaus

O Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo), localizado no bairro Dom Pedro, na zona oeste, que funciona como ponto de vacinação contra a Covid-19, ganhou reforço de estrutura e pessoal para dar suporte mo atendimento ao público. Em razão do grande fluxo de pessoas desde o início da manhã desta terça-feira (17), a coordenação da campanha de imunização deu início à ampliação do número de estações de trabalho para reduzir o tempo de espera e providenciou novas tendas para acolher os pedestres.

O número de postos aumentou de 14 para 23 durante a manhã e, com a manutenção da alta demanda, mais 13 entrarão em funcionamento no início da tarde, ampliando para 35 o total de postos disponíveis no local.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também reforçou a estrutura de atendimento no Clube do Trabalhador-Sesi, na zona leste, onde mais dez postos foram montados, chegando a 25 estações preparadas para atender o público. O mesmo ocorreu no Studio 5, onde a estrutura foi ampliada com mais 12 postos, chegando a 25 no total.

Cinco pontos estratégicos de grande fluxo estão operando nesta terça-feira (17). Além do Sambódromo e do Sesi, o shopping Phelippe Daou e o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na zona norte, e o Studio 5 Centro de Convenções, na zona sul, estarão abertos até as 16h.

Em todos esses, estão sendo atendidos os adolescentes de 12 a 17 anos, os remanescentes das demais faixas etárias e os que vão receber a segunda dose das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.

Outras 34 unidades de saúde da Semsa também estão funcionando como pontos de vacinação, para aplicar exclusivamente a segunda dose de AstraZeneca.

A Semsa orienta que os usuários que irão receber a segunda dose de AstraZeneca deem preferência para as UBSs, distribuídas em todas as zonas geográficas da cidade. A consulta aos endereços pode ser feita pelo site da Semsa.

Para a vacinação dos adolescentes, a Semsa recomenda que eles se dirijam aos pontos com apenas um acompanhante, a fim de reduzir a quantidade de pessoas nos ambientes de espera. A secretaria informa, ainda, que está viabilizando a abertura de mais um grande ponto de atendimento aos usuários para esta quarta-feira, 18/8.

De acordo com o Vacinômetro municipal, até as 12h30, em todos os locais de atendimento já haviam sido aplicadas 6,7 mil doses de vacina.

