Ataques de piranhas selvagens deixam quatro mortos e 20 feridos

Quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas em ataques de piranhas selvagens nos primeiros dias do ano, no Paraguai. O primeiro caso ocorreu no último domingo, 2, no rio Paraguai, em Itá Enramada, também no domingo. A vítima era um jovem de 22 anos.

Um homem de 49 anos também foi morto no rio Paraguai, na cidade de Puerto Rosario. Após ser dado como desaparecido, seu corpo foi encontrado com diversas feridas.