Ataque suicida a mesquita no Paquistão deixa mais de 50 mortos e quase 200 feridos

Pelo menos 56 pessoas morreram e outras 194 ficaram feridas após um atentado contra uma mesquita na região de Peshawar, no Paquistão.

O número de mortos deve aumentar substancialmente, já que muitos dos feridos estão em estado grave, segundo representantes da polícia e do hospital que recebeu as vítimas.

Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque, um dos mais letais em anos contra a minoria xiita do Paquistão, que há muito tempo é alvo de militantes islâmicos sunitas do Estado Islâmico e do Talibã paquistanês.

“Estamos em estado de emergência, e os feridos estão sendo transferidos para o hospital”, disse o policial Mohammad Sajjad Khan à Reuters.

Nos últimos anos, militares do Paquistão têm controlado ataques quase diários reprimindo grupos militantes.

Mohammad Aasim, porta-voz do Hospital Lady Reading, para onde as vítimas foram levadas, disse à Reuters que o local recebeu mais de 30 corpos.

O oficial sênior da polícia Ijaz Khan confirmou que foi um atentado suicida.

Ele disse à Reuters que dois homens armados chegaram perto da mesquita em uma motocicleta e foram parados pela polícia de plantão para ser revistados do lado de fora.

“Eles abriram fogo contra a polícia e entraram na mesquita”, afirmou.

As informações são do R7.