Atacante do Boca Juniors é acusado de tentar atropelar ex-mulher

BUENOS AIRES, ARGENTINA (SBT NOTÍCIAS) — O atacante Eduardo Salvio, do Boca Juniors, está envolvido em um caso de polícia, segundo o jornal argentino Olé.

Na madrugada de quinta-feira (14), o jogador teria acelerado o carro contra a ex-esposa, Magali Aravena, que formalizou uma denúncia contra o atleta.

De acordo com a publicação, Magali encontrou Salvio com outra mulher em um carro. Ela, então, foi até a janela do automóvel para conversar, mas o atleta arrancou com o veículo. A ex-companheira teria ficado com a perna direita machucada.

🚨🚔 #AHORA | #ViolenciaDeGénero | #TotoSalvio 🔴 AHORA | Primeras imágenes del conflicto entre "Toto" Salvio y su expareja en Puerto Madero de esta madrugadahttps://t.co/ZxP5y2YdOr pic.twitter.com/3XlOyJmx1i — Diario HOY (@diariohoynet) April 14, 2022

Ainda segundo o Olé, Salvio fugiu do local e é procurado, mas seu advogado afirmou que ele “se apresentará às autoridades com testemunhas para provar sua inocência”.

Na manhã de quinta, algumas imagens que seriam do incidente começaram a aparecer no Twitter.

Com passagens por Benfica e Atlético de Madrid, Salvio defende o Boca Juniors desde 2019. Ele esteve em campo na vitória sobre o Always Ready por 2 a 0, na última terça-feira (12), na Bombonera. O time argentino está no mesmo grupo do Corinthians na Libertadores e enfrenta o Timão nos dias 26/04 e 17/05.