Astronautas da SpaceX retornam em segurança após dois meses no espaço

O retorno à Terra começou no sábado (1º) com a desacoplagem da cápsula Crew Dragon da Estação Espacial Internacional. Como planejado, o pouso aconteceu no Golfo do México, próximo da costa da Flórida, às 15h48.

O momento do pouso da cápsula foi acompanhado por mais de 550 mil pessoas durante a transmissão ao vivo da Nasa em seu canal no YouTube.

Por volta das 16h20, barcos da Nasa e da SpaceX fizeram o resgate da cápsula que trouxe os astronautas da Estação Espacial para a Terra. Desde 1975, os astronautas que retornam do espaço não pousavam na água. A missão Apollo-Soyuz foi a última a realizar esse tipo de pouso.

O retorno bem-sucedido deve marcar o início de uma nova fase de lançamentos com equipamentos projetados pela SpaceX. Até então, a Nasa estava utilizando foguetes russos para enviar suprimentos e novos tripulantes até a Estação Espacial.

*Com informações do R7