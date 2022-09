Astronauta russo estende bandeira em homenagem ao Brasil

O astronauta russo Oleg Artemiv publicou nesta quarta-feira (7) um vídeo com a bandeira do Brasil diretamente da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). O cosmonauta homenageou o país no dia que marca o Bicentenário da Independência.

O vídeo publicado por Artemiv mostra a bandeira do Brasil flutuando na microgravidade da ISS, enquanto o planeta Terra aparece desfocado no fundo. A publicação teve mais de 50 mil curtidas e ficou marcada por comentários de brasileiros agradecendo pela homenagem.

Além de internautas anônimos, o perfil oficial da Rússia na rede social também comentou o vídeo com um “olá” para o país.

Além das belas imagens da bandeira brasileira, o cosmonauta fez questão de colocar a música Chorando se Foi da banda Kaoma, que fez muito sucesso por aqui na década de 1980. Na Rússia, a canção é lembrada até hoje e se tornou sinônimo de Brasil.

Artemiv publica rotineiramente vídeos feitos da ISS. Um dos últimos posts do cosmonauta — como são chamados os astronautas russos — mostra o litoral brasileiro. Assim como o Brasil, Artemiv também já mostrou outros países da América do Sul, como Argentina e Peru.

Por R7