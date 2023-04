Astro de ‘Brinquedo Assassino’ é investigado por mensagens sexuais a menores

Conhecido por ter interpretado Chucky em três filmes da franquia Brinquedo Assassino, o ator Ed Gale, 59, está sendo investigado pela polícia americana após admitir ter enviado mensagens com conteúdo sexual para menores de idade. De acordo com o Daily Mail, o artista aparece em vídeos filmados pelo grupo de investigação Creep Catcher Unit (CC Unit) nos quais diz que conversou com pelo menos 10 adolescentes e confessou que pretendia fazer sexo com uma pessoa com quem ele conversava, acreditando se tratar de um garoto de 14 anos.

No vídeo, o ator é questionado se tinha trocado mensagens com menores pelo grupo de investigação, e respondeu positivamente. Posteriormente, ele foi informado de que cometeu um crime. Gale admitiu a gravidade de seu ato e que é passível de punição. O ator ainda não foi preso.

O caso tem gerado grande repercussão na mídia, uma vez que o ator interpretou um personagem icônico e amado por muitas pessoas. Ainda não há informações sobre como isso afetará sua carreira e a franquia Brinquedo Assassino.