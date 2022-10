Assessor identificado como agressor de cinegrafista da Globo é exonerado

O assessor parlamentar Diogo Lincoln Resende, da Câmara de Três Rios, identificado como agressor de um repórter cinematográfico de uma afiliada da TV Globo, foi exonerado nesta segunda-feira (24).

O cinegrafista trabalhava em Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, quando foi agredido durante a cobertura do caso da resistência à prisão do ex-deputado Roberto Jefferson no domingo (23).

Em nota, a Câmara de Três Rios afirmou que repudia as atitudes do assessor parlamentar Diogo Lincoln Resende. “Essa não é a atitude que se espera de um servidor”.

“Informamos também, que após ter ciência do ocorrido, o vereador Robson de Souza (Robson dentista) não teve outra alternativa e solicitou à presidência, a exoneração imediata do servidor. Já que o vereador não compactua com qualquer tipo de violência e desrespeito. Ainda mais com um jornalista no exercício da sua função. Ressaltamos que o vereador é a favor da democracia, diálogo e da liberdade de expressão”, diz trecho da nota.

A CNN entrou em contato com o assessor parlamentar Diogo Lincoln Resende e aguarda retorno.

Em nota, a Polícia Civil afirma que o autor foi identificado e prestará depoimento. “Testemunhas estão sendo ouvidas e a oitiva da vítima vai acontecer após a alta médica. A investigação está em andamento para apurar o crime de lesão corporal”, diz a polícia.

Repúdio

O Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro e a Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) emitiram uma nota conjunta de repúdio ao ataque.

“A Fenaj e o Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro repudiam e condenam mais esse ato de violência contra um trabalhador da mídia. Ao mesmo tempo, cobram das autoridades a apuração e punição do agressor”, diz a nota das entidades.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) também se manifestou e pediu segurança aos jornalistas na reta final do segundo turno das eleições.

“A Abraji se solidariza com o repórter cinematográfico Rogério de Paula e toda equipe da InterTV. Espera que as autoridades fluminenses investiguem com celeridade a agressão ao cinegrafista. É inadmissível que profissionais de imprensa sejam impedidos de realizar o seu trabalho de levar informações de interesse público para a sociedade”, afirmou a entidade.

Por CNN BRASIL