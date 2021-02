Assembleia dará as respostas que a sociedade espera, afirma Roberto Cidade durante posse

Em discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para o biênio 2021/2022, o deputado Roberto Cidade (PV) afirmou, que sob sua gestão, o Parlamento Estadual terá independência e dará à sociedade as respostas que ela espera, sobretudo no que se refere à pandemia do coronavírus.

O novo presidente ressaltou, também, que fará uma gestão participativa com os demais membros da Mesa Diretora e que será o mesmo Roberto Cidade de sempre, alguém humilde e pacificador.

“Trabalharemos juntos pelo melhor do Amazonas. A Assembleia Legislativa vai cumprir seu papel e dará à população as respostas que todos esperam. Seremos verdadeiramente a voz do povo amazonense. O parlamento estará alinhado com os anseios da população e tudo aquilo que for desejo do povo deste Estado será pauta prioritária durante nossa gestão”, afirmou.

Roberto Cidade se solidarizou com as famílias das mais de oito mil vítimas fatais do coronavírus no Amazonas, reconheceu o trabalho dos profissionais da saúde durante toda a pandemia e a ajuda do Governo Federal para mitigar os efeitos do Covid-19.

“Vivemos hoje, certamente, a página mais triste de nossa história, com uma pandemia que assolou o mundo todo e já ceifou a vida de mais de oito mil amazonenses e 221 mil brasileiros. Não são números, são sonhos destruídos, famílias dilaceradas, sorrisos apagados. Eu conheço muito bem essa dor. Minha família também não foi poupada. Perdi alguém muito querido para este vírus maldito, e sei o quanto é difícil passar por isso, sem direito a despedidas. Por isso assumo o compromisso de que a Assembleia Legislativa vai dar prioridade e urgência a todas as matérias referentes à pandemia do novo coronavírus”, concluiu.

Em boas mãos

O deputado Josué Neto (Patriota), que presidiu a Assembleia no último biênio, passou a direção da Casa a Roberto Cidade e afirmou que tem convicção que o parlamento estadual está em boas mãos.

“Tenho certeza de que todos os acertos que tivemos serão não só continuados, mas ampliados pelo presidente Roberto Cidade. Sinto dentro de mim que o deputado fará um trabalho melhor do que eu fiz”, disse.

Comentarios